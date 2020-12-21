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Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, обновленную информацию о воинских званиях и дате рождения 2 802 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 21 декабря.
Карабах
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21 декабря 2020 г. 17:42
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, обновленную информацию о воинских званиях и дате рождения 2 802 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 21 декабря.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Следует отметить, что в настоящее время ведутся работы по поиску около 40 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 60 лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

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Версия на английском языке List of servicemen martyred in Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində şəhid olan hərbi qulluqçuların yeni siyahısı

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