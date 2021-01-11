Минобороны: В Отечественной войне 2 841 военнослужащий стал шехидом

Министерство обороны представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 841 военнослужащего Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 11 января, а также 64 воен

Министерство обороны представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 841 военнослужащего Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 11 января, а также 64 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!