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Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих

Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих Министерство обороны обнародовало список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне.
Карабах
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8 декабря 2020 г. 18:00
Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих

Министерство обороны обнародовало список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне.

Как сообщает Report, министерство обнародовало поименный список.

В дополнение к информации Министерства обороны Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года о 2 783 военнослужащих Вооруженных сил, павших шехидами в Отечественной войне, сообщаем, что до сегодняшнего дня были похоронены 2 723 шехида.

Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения похороненных шехидов.

Продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!

Список шехидов, павших в Отечественной войне

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların adları açıqlandı

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