Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 823 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 28 декабря.

Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 823 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 28 декабря.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Следует отметить, что в настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!