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Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 823 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 28 декабря.
Карабах
28 декабря 2020 г. 19:26
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 823 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 28 декабря.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Следует отметить, что в настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların yeni siyahısı

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