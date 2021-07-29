О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики

Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики Я слышал много восторженных отзывов о Шуше. Нам известно, что это город с богатой культурой.
Карабах
29 июля 2021 г. 11:00
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
0 : 00
0 : 00

Я слышал много восторженных отзывов о Шуше. Нам известно, что это город с богатой культурой.

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, об этом заявил журналистам председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

"Нам было интересно увидеть все воочию, приезд в Шушу был волнительным. Мы прибыли ночью, поэтому еще не успели прогуляться по городу, но сегодня нам представится возможность увидеть город во всей красе. Представшее нашему взору в Шуше вызвало боль в сердце, поскольку те, кто считал себя хозяином города, не привел бы его в столь плачевное состояние. Такое могли сотворить лишь захватчики. Они не оставили камня на камне не только в Шуше, но и повсюду, где ступала их нога. Мы стали свидетелями проводимых ныне в Шуше ремонтно-восстановительных работ. Верю, что в ближайшие несколько месяцев Шуша, по праву считающаяся столицей азербайджанской культуры, вернет свой прежний облик", - отметил М.Шентоп.

Напомним, что в Шушу отправились спикеры Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп и Национальной ассамблеи Пакистана Асад Кайсер.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоTurkish Parliament Speaker: What we see in Shusha can be done only by agressors
Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: "Şuşada gördüklərimizi ancaq işğalçı anlayışı ilə yaşayanlar edə bilərlər"

Экслюзивные новости

Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
27 июля 2021 г. 15:02
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
26 июля 2021 г. 09:55
Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi