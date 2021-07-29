Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики

Я слышал много восторженных отзывов о Шуше. Нам известно, что это город с богатой культурой.

Я слышал много восторженных отзывов о Шуше. Нам известно, что это город с богатой культурой.

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, об этом заявил журналистам председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

"Нам было интересно увидеть все воочию, приезд в Шушу был волнительным. Мы прибыли ночью, поэтому еще не успели прогуляться по городу, но сегодня нам представится возможность увидеть город во всей красе. Представшее нашему взору в Шуше вызвало боль в сердце, поскольку те, кто считал себя хозяином города, не привел бы его в столь плачевное состояние. Такое могли сотворить лишь захватчики. Они не оставили камня на камне не только в Шуше, но и повсюду, где ступала их нога. Мы стали свидетелями проводимых ныне в Шуше ремонтно-восстановительных работ. Верю, что в ближайшие несколько месяцев Шуша, по праву считающаяся столицей азербайджанской культуры, вернет свой прежний облик", - отметил М.Шентоп.

Напомним, что в Шушу отправились спикеры Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп и Национальной ассамблеи Пакистана Асад Кайсер.