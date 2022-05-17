Спикер парламента: Турция продолжит поддерживать Азербайджан

"Когда азербайджанские земли были оккупированы, ряд организаций признали эту оккупацию. Минская группа была создана для прекращения оккупации, но не смогла найти решение".

"Когда азербайджанские земли были оккупированы, ряд организаций признали эту оккупацию. Минская группа была создана для прекращения оккупации, но не смогла найти решение".

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества в Баку.

Он напомнил, что в результате 44-дневной войны были освобождены азербайджанские земли: "Я поздравляю президента Ильхама Алиева с этим событием. Карабах - это Азербайджан!"

Шентоп сказал, что Турция поддержала Азербайджан во время 44-дневной войны, поддерживает сейчас и будет поддерживать и впредь: "Потому что в этой войне Азербайджан выступал за правое дело".

"Для решения проблем вынужденных переселенцев важен глобальный подход. Конференция очень важна для развития нашего региона", - добавил Шентоп.