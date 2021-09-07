Спикер: Армения посылает террористов на освобожденные земли Азербайджана

30-летней оккупации положен конец. И это стало возможным благодаря героизму Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Азербайджан сам выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН и восстановил свою территори

30-летней оккупации положен конец. И это стало возможным благодаря героизму Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Азербайджан сам выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН и восстановил свою территориальную целостность. Этот конфликт уже ушел в историю, а Азербайджан приступил к восстановлению освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом на полях V Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене во время встречи с председателем парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Спикер проинформировала Н. Нигматулина о провокационных действиях Армении, препятствующих обеспечению устойчивого мира в регионе. Она также отметила, что Армения отказалась предоставить полную карту заминированных территорий, грубо нарушив положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, направила на освобожденные территории террористические группы, совершила провокации на границе.