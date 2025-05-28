Спецпредставительство: Препятствий для привлечения инвесторов в Лачын нет

В вопросе привлечения инвесторов к восстановлению Лачына не может быть и речи о каких-либо бюрократических препятствиях.

В вопросе привлечения инвесторов к восстановлению Лачына не может быть и речи о каких-либо бюрократических препятствиях.

Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил представитель специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе Гусейн Гулиев.

По его словам, негативные публикации в медиа на эту тему не соответствуют действительности.

Гулиев отметил, что для семей, все имущество которых армяне уничтожили, организовано строительство новых домов.

"Добиться довольства этих людей, обеспечить их работой - сложный процесс. Организации-заказчики нам помогают в этом. Мы открыты для инвесторов и готовы к диалогу с теми, кто доказал свою состоятельность в этой сфере", - добавил он.

Он подчеркнул, что в Лачыне обеспечена работа всех государственных учреждений, для каждого из них построены административные здания.