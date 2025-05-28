О нас

Спецпредставительство: Препятствий для привлечения инвесторов в Лачын нет

Спецпредставительство: Препятствий для привлечения инвесторов в Лачын нет В вопросе привлечения инвесторов к восстановлению Лачына не может быть и речи о каких-либо бюрократических препятствиях.
Карабах
28 мая 2025 г. 10:28
Спецпредставительство: Препятствий для привлечения инвесторов в Лачын нет

В вопросе привлечения инвесторов к восстановлению Лачына не может быть и речи о каких-либо бюрократических препятствиях.

Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил представитель специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе Гусейн Гулиев.

По его словам, негативные публикации в медиа на эту тему не соответствуют действительности.

Гулиев отметил, что для семей, все имущество которых армяне уничтожили, организовано строительство новых домов.

"Добиться довольства этих людей, обеспечить их работой - сложный процесс. Организации-заказчики нам помогают в этом. Мы открыты для инвесторов и готовы к диалогу с теми, кто доказал свою состоятельность в этой сфере", - добавил он.

Он подчеркнул, что в Лачыне обеспечена работа всех государственных учреждений, для каждого из них построены административные здания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hüseyn Quliyev: Laçının bərpasına investorların cəlbində heç bir bürokratik əngəldən söhbət gedə bilməz

Экслюзивные новости

Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi