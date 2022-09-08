Спецпредставитель России обсудит мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Спецпредставитель главы МИД РФ Игорь Ховаев планирует посетить Ереван.

Спецпредставитель главы МИД РФ Игорь Ховаев планирует посетить Ереван.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В ближайшее время он планирует посетить с этой же целью Ереван", - сказала она.

Захарова отметила, что темп встреч в контексте взаимодействия России с Баку и Ереваном не спадает и не становится менее активным, добавив, что за последние несколько лет интенсивность контактов на высшем уровне, на высоком уровне, дипломатов, межведомственных комиссий сформированных новых контактных механизмов только переподтверждается.

"Фактически в ежедневном формате мы видим те или иные контакты. Всегда затрагивался и затрагивался широкий круг двусторонних и региональных вопросов", - подчеркнула она.

В целом, по словам Захаровой, российская сторона придает первостепенное значение реализации трехсторонних заявлений на высшем уровне, включая разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию и демаркацию азербайджано-армянской границы, укрепление контактов между Баку и Ереваном по линии гражданских обществ.