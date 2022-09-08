Спецпредставитель России обсудит мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Спецпредставитель главы МИД РФ Игорь Ховаев планирует посетить Ереван.
Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"В ближайшее время он планирует посетить с этой же целью Ереван", - сказала она.
Захарова отметила, что темп встреч в контексте взаимодействия России с Баку и Ереваном не спадает и не становится менее активным, добавив, что за последние несколько лет интенсивность контактов на высшем уровне, на высоком уровне, дипломатов, межведомственных комиссий сформированных новых контактных механизмов только переподтверждается.
"Фактически в ежедневном формате мы видим те или иные контакты. Всегда затрагивался и затрагивался широкий круг двусторонних и региональных вопросов", - подчеркнула она.
В целом, по словам Захаровой, российская сторона придает первостепенное значение реализации трехсторонних заявлений на высшем уровне, включая разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию и демаркацию азербайджано-армянской границы, укрепление контактов между Баку и Ереваном по линии гражданских обществ.