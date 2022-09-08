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Спецпредставитель России обсудит мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Спецпредставитель России обсудит мирный договор между Арменией и Азербайджаном Спецпредставитель главы МИД РФ Игорь Ховаев планирует посетить Ереван.
Карабах
8 сентября 2022 г. 21:59
Спецпредставитель России обсудит мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Спецпредставитель главы МИД РФ Игорь Ховаев планирует посетить Ереван.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В ближайшее время он планирует посетить с этой же целью Ереван", - сказала она.

Захарова отметила, что темп встреч в контексте взаимодействия России с Баку и Ереваном не спадает и не становится менее активным, добавив, что за последние несколько лет интенсивность контактов на высшем уровне, на высоком уровне, дипломатов, межведомственных комиссий сформированных новых контактных механизмов только переподтверждается.

"Фактически в ежедневном формате мы видим те или иные контакты. Всегда затрагивался и затрагивался широкий круг двусторонних и региональных вопросов", - подчеркнула она.

В целом, по словам Захаровой, российская сторона придает первостепенное значение реализации трехсторонних заявлений на высшем уровне, включая разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию и демаркацию азербайджано-армянской границы, укрепление контактов между Баку и Ереваном по линии гражданских обществ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın xüsusi nümayəndəsi Ermənistan-Azərbaycan sülh müqaviləsini müzakirə edəcək

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