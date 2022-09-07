О нас

Спецпредставитель президента: В школе села Агалы ведутся последние отделочные работы

Спецпредставитель президента: В школе села Агалы ведутся последние отделочные работы "В здании школы села Агалы уже ведутся последние отделочные работы. 15 сентября прозвучит первый звонок. Среди переехавших жителей есть и учителя. В связи с этим планируется грандиозное мероприятие".
Карабах
7 сентября 2022 г. 18:20
Спецпредставитель президента: В школе села Агалы ведутся последние отделочные работы

"В здании школы села Агалы уже ведутся последние отделочные работы. 15 сентября прозвучит первый звонок. Среди переехавших жителей есть и учителя. В связи с этим планируется грандиозное мероприятие".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

"В селе действуют пункт забоя скота, автозаправочная станция. Во всех этих сферах задействованы жители села Агалы. Здесь уже действует швейное предприятие, на котором работают более 15 жителей села Агалы. В селе действуют компании в области сельского хозяйства, где также работают местные жители", - сказал Вахид Гаджиев.

По его словам, сегодня 63 члена 12 семей спустя годы вернулись и поселились в своем родном селе для постоянного проживания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: "Ağalı məktəbində son tamamlanma işləri aparılır"

Самое важное

В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
7 сентября 2022 г. 11:57
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
7 сентября 2022 г. 11:53
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
7 сентября 2022 г. 11:10
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
7 сентября 2022 г. 09:31
В Баку демонстрируются современное оружие и техника
ФотоВ Баку демонстрируются современное оружие и техника
6 сентября 2022 г. 17:17
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
6 сентября 2022 г. 17:05
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
6 сентября 2022 г. 14:28
В Баку проходит 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
ФотоВ Баку проходит 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX"
6 сентября 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi