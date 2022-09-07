Спецпредставитель президента: В школе села Агалы ведутся последние отделочные работы

"В здании школы села Агалы уже ведутся последние отделочные работы. 15 сентября прозвучит первый звонок. Среди переехавших жителей есть и учителя. В связи с этим планируется грандиозное мероприятие".

"В здании школы села Агалы уже ведутся последние отделочные работы. 15 сентября прозвучит первый звонок. Среди переехавших жителей есть и учителя. В связи с этим планируется грандиозное мероприятие".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

"В селе действуют пункт забоя скота, автозаправочная станция. Во всех этих сферах задействованы жители села Агалы. Здесь уже действует швейное предприятие, на котором работают более 15 жителей села Агалы. В селе действуют компании в области сельского хозяйства, где также работают местные жители", - сказал Вахид Гаджиев.

По его словам, сегодня 63 члена 12 семей спустя годы вернулись и поселились в своем родном селе для постоянного проживания.