Спецпредставитель президента: В Агдаме повсеместно устанавливались мины-ловушки

Сотрудники Агентства по разминированию проявляют немыслимое геройство при разминировании территории, по которой прокладывается дорога Барда-Агдам. Как вы знаете, в Агдаме коварные враги повсеместно ставили эти мины-ловушки, когда одна мина ставится поверх

Сотрудники Агентства по разминированию проявляют немыслимое геройство при разминировании территории, по которой прокладывается дорога Барда-Агдам. Как вы знаете, в Агдаме коварные враги повсеместно ставили эти мины-ловушки, когда одна мина ставится поверх другой.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал специальный представитель президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.

Э.Гусейнов поблагодарил сотрудников Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).