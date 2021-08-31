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Спецпредставитель президента: В Агдаме повсеместно устанавливались мины-ловушки

Спецпредставитель президента: В Агдаме повсеместно устанавливались мины-ловушки Сотрудники Агентства по разминированию проявляют немыслимое геройство при разминировании территории, по которой прокладывается дорога Барда-Агдам. Как вы знаете, в Агдаме коварные враги повсеместно ставили эти мины-ловушки, когда одна мина ставится поверх
Карабах
31 августа 2021 г. 11:03
Спецпредставитель президента: В Агдаме повсеместно устанавливались мины-ловушки
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Сотрудники Агентства по разминированию проявляют немыслимое геройство при разминировании территории, по которой прокладывается дорога Барда-Агдам. Как вы знаете, в Агдаме коварные враги повсеместно ставили эти мины-ловушки, когда одна мина ставится поверх другой.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал специальный представитель президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.

Э.Гусейнов поблагодарил сотрудников Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

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Версия на английском языке Mines detected during construction of Barda-Aghdam road
Версия на азербайджанском языке Bərdə-Ağdam yolunun inşası zamanı minalar aşkarlanıb

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