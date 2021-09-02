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Спецпредставитель президента: По восстановлению Агдама предстоит большая работа

Спецпредставитель президента: По восстановлению Агдама предстоит большая работа Находясь в Агдаме, мы видим, какая большая работа нам предстоит по восстановлению не только города, но и района в целом.
Карабах
2 сентября 2021 г. 17:40
Спецпредставитель президента: По восстановлению Агдама предстоит большая работа
Эмин Гусейнов

"Находясь в Агдаме, мы видим, какая большая работа нам предстоит по восстановлению не только города, но и района в целом".

Как передает Report, об этом спецпредставитель президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов заявил во время визита в Агдамский район представителей СМИ стран Тюркского Совета.

"Город разрушен. Вы можете увидеть, в каком состоянии наши объекты исторического и культурного значения. Оккупанты содержали животных в наших мечетях. Они попытались оскорбить нашу историю, нашу культуру. Они разрушили здесь все, даже не живя здесь", - подчеркнул Гусейнов, добавив, что ведутся работы по восстановлению города "в соответствии с самыми передовыми мировыми стандартами".

"Мы превратим Карабах в рай. Население Агдама будет составлять 100 тыс. человек, он будет четвертым по величине городом в республике. У Агдама есть большой потенциал в развитии солнечной энергии, здесь можно использовать возобновляемую энергию", - отметил спецпредставитель.

Он также подчеркнул, что сейчас прилагаются усилия для восстановления промышленной значимости города и создания условий для возвращения соотечественников на свои родные земли. В этой связи, отметил Э. Гусейнов, полезно привлекать иностранных инвесторов в развитие бизнеса в городе и в регионе.

"Естественно, мы будем привлекать сюда дружественные нам страны, особенно тюркоязычные. Для всех будут созданы равные условия. Самое главное – чтобы все вопросы рассматривались в контексте общего восстановления освобождения земель", - сказал Эмин Гусейнов.

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Версия на английском языке President's special representative says huge work 'ahead' to restore Aghdam
Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "Biz türkdilli ölkələri Ağdama cəlb edəcəyik"

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