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Спецпредставитель президента: Отношения между Азербайджаном и Сербией вступили в новый этап

Спецпредставитель президента: Отношения между Азербайджаном и Сербией вступили в новый этап Подписанный сегодня меморандум о дружбе и сотрудничестве между азербайджанским городом Шуша и сербским городом Нови-Пазар является логическим продолжением стратегических отношений высокого уровня между Азербайджаном и Сербией и будет способствовать укрепл
Карабах
17 марта 2023 г. 12:33
Спецпредставитель президента: Отношения между Азербайджаном и Сербией вступили в новый этап

Подписанный сегодня меморандум о дружбе и сотрудничестве между азербайджанским городом Шуша и сербским городом Нови-Пазар является логическим продолжением стратегических отношений высокого уровня между Азербайджаном и Сербией и будет способствовать укреплению связей между двумя народами.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

По его словам, меморандум также положительно скажется на развитии культурных, социальных и экономических связей.

Спецпредставитель президента напомнил, что это уже седьмой по счету документ, подписанный между городом Шуша и другими городами и подчеркнул, что в отличие от предыдущих меморандумов данный документ был подписан в городе Шуша.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Сербией вступили в новый этап.

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