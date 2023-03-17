Спецпредставитель президента: Отношения между Азербайджаном и Сербией вступили в новый этап

Подписанный сегодня меморандум о дружбе и сотрудничестве между азербайджанским городом Шуша и сербским городом Нови-Пазар является логическим продолжением стратегических отношений высокого уровня между Азербайджаном и Сербией и будет способствовать укрепл

Подписанный сегодня меморандум о дружбе и сотрудничестве между азербайджанским городом Шуша и сербским городом Нови-Пазар является логическим продолжением стратегических отношений высокого уровня между Азербайджаном и Сербией и будет способствовать укреплению связей между двумя народами.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

По его словам, меморандум также положительно скажется на развитии культурных, социальных и экономических связей.

Спецпредставитель президента напомнил, что это уже седьмой по счету документ, подписанный между городом Шуша и другими городами и подчеркнул, что в отличие от предыдущих меморандумов данный документ был подписан в городе Шуша.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Сербией вступили в новый этап.