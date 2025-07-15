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Спецпредставитель президента: Еще два агдамских села будут восстановлены до конца 2026 года

Спецпредставитель президента: Еще два агдамских села будут восстановлены до конца 2026 года Еще два агдамских села будут восстановлены до конца 2026 года
Карабах
15 июля 2025 г. 14:47
Спецпредставитель президента: Еще два агдамских села будут восстановлены до конца 2026 года

Еще два села Агдамского района будут восстановлены и заселены до конца следующего года.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на конференции "Конституция и суверенитет: основы правового государства", организованной Генеральной прокуратурой в Агдаме.

Э.Гусейнов отметил, что строительные работы стартуют в этом месяце в селах Баш Гярвянд и Эйвазханбейли.

"Мы завершим восстановление этих сел до конца 2026 года, после чего начнется их заселение", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bu ay Ağdamın Baş Qərvənd və Eyvazxanbəyli kəndlərində tikinti başlayacaq

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