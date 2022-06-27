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Спецпредставитель президента: Будут реализованы новые проекты по развитию инфраструктуры города Шуша

Спецпредставитель президента: Будут реализованы новые проекты по развитию инфраструктуры города Шуша "Восстановительные работы в Шуше продолжаются уже более полутора лет. Восстанавливаются как исторические объекты, а также возводится новая инфраструктура".
Карабах
27 июня 2022 г. 21:54
Спецпредставитель президента: Будут реализованы новые проекты по развитию инфраструктуры города Шуша

"Восстановительные работы в Шуше продолжаются уже более полутора лет. Восстанавливаются как исторические объекты, а также возводится новая инфраструктура".

Как передает командированный в польский город Катовице корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по Шушинскому району Айдын Керимов.

"Работы ведутся в трех мечетях и в ряде других исторических объектов. Также было начато строительство первого жилого комплекса в Шуше. В ближайшее время будут реализованы еще новые проекты по развитию инфраструктуры города, это и проекты по улучшению электроснабжения, водоснабжению и созданию канализационных сетей. Их проектирование находится на стадии завершения, и скоро начнутся работы в этом направлении", - отметил А.Керимов.

Он подчеркнул, что активно продолжается строительство пятизвездочного отеля в Шуше, также будут построены новые отели.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: “Şuşanın infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı yeni layihələr həyata keçiriləcək”

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