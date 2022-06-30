Спецпредставитель ЕС приветствовал мирные усилия азербайджанских и армянских экспертов

Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар приветствовала продолжающиеся усилия азербайджанских и армянских экспертов, направленные на мирное и процветающее будущее на Южном Кавказе.

Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар приветствовал продолжающиеся усилия азербайджанских и армянских экспертов, направленные на мирное и процветающее будущее на Южном Кавказе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он признал, что дискуссии о будущем армяно-азербайджанских отношений сопровождались многочисленными вызовами и бурными эмоциями. Тойво Клаар приветствовал решимость сторон продолжать свои усилия по налаживанию диалога и укреплению доверия.

Спецпредставитель ЕС отметил, что ценит постоянные усилия армянских и азербайджанских экспертов в направлении мирного и благополучного будущего на Южном Кавказе.

Тойво Клаар подтвердил приверженность ЕС прочному миру.

Отметим, что армянские и азербайджанские эксперты встретились на "круглом столе", состоявшемся 29-30 июня в Кахрети, Грузия, при поддержке Европейского Союза (ЕС). Они обсудили со своими коллегами из ЕС, ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе возможные сценарии будущего мирного Южного Кавказа.

Обсуждения касались сценариев в области экономики и коммуникаций, безопасности, управления и культурной политики, а также оценивались возможные шаги, которые должны быть предприняты национальными правительствами, гражданским обществом и иностранными субъектами для улучшения долгосрочных перспектив.