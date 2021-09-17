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Спецпредставитель ЕС об увиденном в Агдаме: 30 лет конфликта оставили глубокие шрамы

Спецпредставитель ЕС об увиденном в Агдаме: 30 лет конфликта оставили глубокие шрамы Европейский союз готов продолжать работать с Азербайджаном и Арменией, чтобы преодолеть печальные последствия войны.
Карабах
17 сентября 2021 г. 16:54
Спецпредставитель ЕС об увиденном в Агдаме: 30 лет конфликта оставили глубокие шрамы

Европейский союз готов продолжать работать с Азербайджаном и Арменией, чтобы преодолеть печальные последствия войны.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в ходе посещения Агдамского района.

"30 лет конфликта оставили очень глубокие шрамы. Исходя из того, что мы услышали тут сегодня, нужно помнить, что война – это ужасная вещь. Но также нужно смотреть в будущее. И Евросоюз тому пример", - заявил спецпредставитель ЕС.

Он напомнил, что страны Европы на протяжении своей истории также сталкивались с конфликтами и войнами, однако смогли преодолеть все разногласия.

"В Европе также были разрушены церкви , кладбища, памятники. Это очень горькие воспоминания, но наши лидеры после Второй мировой решили, что мы должны смотреть в будущее, должны восстановить, построить лучшую Европу. Думаю, что это может быть примером применимым и тут. И этим опытом преодоления печального наследия двух мировых войн Европейский союз готов делиться с Азербайджаном и с Арменией. Мы готовы работать с Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь найти другое, лучшее будущее", - заявил Т. Клаар.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi: "30 illik işğal Ağdamda dərin izlər buraxıb"

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