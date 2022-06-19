Спецпредставитель президента: Идет строительство жилого массива в Шуше

Многие монументы в Шуше пострадали, некоторые были полностью разрушены в результате оккупации Армении.

Идет строительство жилого массива в Шуше, куда в ближайшее время вернут вынужденных переселенцев.

Как передает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов, выступая на панельной дискуссии в рамках IX Глобального Бакинского форума.

Спецпредставитель отметил, что освобождение от оккупации территорий под руководством президента Ильхама Алиева завершена. Сразу после окончания войны начались восстановительные работы, в том числе и в городе Шуша.

По его словам, построены подстанции, которые обеспечивают город электроэнергией. Кроме того, построено также 7 котельных.