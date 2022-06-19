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Спецпредставитель президента: Идет строительство жилого массива в Шуше

Спецпредставитель президента: Идет строительство жилого массива в Шуше Многие монументы в Шуше пострадали, некоторые были полностью разрушены в результате оккупации Армении.
Карабах
19 июня 2022 г. 13:26
Спецпредставитель президента: Идет строительство жилого массива в Шуше
Айдын Керимов

Идет строительство жилого массива в Шуше, куда в ближайшее время вернут вынужденных переселенцев.

Как передает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов, выступая на панельной дискуссии в рамках IX Глобального Бакинского форума.

Спецпредставитель отметил, что освобождение от оккупации территорий под руководством президента Ильхама Алиева завершена. Сразу после окончания войны начались восстановительные работы, в том числе и в городе Шуша.

По его словам, построены подстанции, которые обеспечивают город электроэнергией. Кроме того, построено также 7 котельных.

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Версия на английском языке Special Representative of President: Construction of residential area in Shusha for IDPs underway
Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: "Şuşada köçkünlər üçün yaşayış massivinin tikintisi davam etdirilir"

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