Болгарские специалисты готовы делиться опытом в восстановлении города Шуша

Губернатор области инженер Георгий Гугучков принял на рабочем совещании делегацию Азербайджанской Республики во главе со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шуше Айдыном Керимовым.

Губернатор Великотырновской области Болгарии Георгий Гугучков провел встречу с азербайджанской делегацией во главе со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, в ходе встречи губернатор Георгий Гугучков провел краткую презентацию географической, экономической и территориальной структуры Великотырновской области. Он подчеркнул вклад Фонда Гейдара Алиева в реставрацию и консервацию культурного и исторического наследия - крепости "Трапезица", расположенной вблизи города Велико-Тырново.

"Мы верим, что давняя дружба между нашими странами открывает множество возможностей для развития сотрудничества в сферах сельского хозяйства, химических удобрений, строительства, оборонной промышленности, информационных технологий, а также диверсификации энергетического сектора", - подчеркнул Георгий Гугучков.

Спецпредставитель президента Айдын Керимов в свою очередь рассказал о восстановлении освобожденного города Шуша, добавив, что опыт экспертов из Велико Тырново был бы полезен в реализации инфраструктурных проектов, восстановлении жилого фонда и особенно в сохранении и защите культурно-исторического наследия города.