В очередной раз созданы условия для проезда еще пяти автомобилей снабжения российских миротворцев по проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын.
Как передает сотрудник Report с места событий, обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Ханкенди в направлении Лачына.
Это вновь подтверждает, что несмотря на проходящую на дороге акцию, она открыта для гуманитарных целей.
Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17 дней.