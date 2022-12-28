Созданы условия для проезда еще пяти автомобилей снабжения российских миротворцев

В очередной раз созданы условия для проезда еще пяти автомобилей снабжения российских миротворцев по проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын.

В очередной раз созданы условия для проезда еще пяти автомобилей снабжения российских миротворцев по проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын.

Как передает сотрудник Report с места событий, обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Ханкенди в направлении Лачына.

Это вновь подтверждает, что несмотря на проходящую на дороге акцию, она открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17 дней.