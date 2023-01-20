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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 17 автомобилей

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 17 автомобилей На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще восьми автомобилей российских миротворцев.
Карабах
20 января 2023 г. 12:25
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 17 автомобилей

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще двух автомобилей российских миротворцев из Ханкенди в направлении Лачына.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 17 автомобилей, принадлежащих МККК и российским миротворцам.

10:57

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще двух автомобилей российских миротворцев из Ханкенди в направлении Лачына.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 15 автомобилей, принадлежащих МККК и российским миротворцам.

10:35

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще восьми автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, 1 легковая и 7 грузовых автомобилей проехали из Лачына в Ханкенди.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Отметим, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 40 дней.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndidən Laçına 17 avtomobil maneəsiz keçid edib - YENİLƏNİB-2

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