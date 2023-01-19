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Созданы условия для проезда еще 2 автомобилей миротворцев по автодороге Ханкенди-Лачын

Созданы условия для проезда еще 2 автомобилей миротворцев по автодороге Ханкенди-Лачын На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.
Карабах
19 января 2023 г. 22:04
Созданы условия для проезда еще 2 автомобилей миротворцев по автодороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, легковушка и четыре грузовых автомобиля проехали из Лачына в Ханкенди.

Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 56 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların daha 2 avtomobilinin hərəkətinə şərait yaradılıb

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