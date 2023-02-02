О нас

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачин, проходящей по окрестностям города Шуша, в очередной раз созданы условия для движения шести автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
2 февраля 2023 г. 09:30
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

09:02

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения шести автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает сотрудник Report, автоцистерны с топливом продолжили движение из Ханкенди в направлении Лачына.

Это в лишний раз доказывает, что участники акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 9 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB-2
Версия на английском языке ФотоConditions created for movement of vehicles with fuel from Khankandi to Lachin

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi