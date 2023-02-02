По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачин, проходящей по окрестностям города Шуша, в очередной раз созданы условия для движения шести автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.



Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.



Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

09:02

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения шести автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает сотрудник Report , автоцистерны с топливом продолжили движение из Ханкенди в направлении Лачына.

Это в лишний раз доказывает, что участники акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.