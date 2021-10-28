Брайза: Создание транспортного узла в Физули послужит реинтеграции всего Южного Кавказа

Визит президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Физулинский международный аэропорт очень важен: он свидетельствует всему миру о том, что Азербайджан воссоединился, его территориальная целостность восстановлена, и страна готова построить транспортный узел

Визит президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Физулинский международный аэропорт очень важен: он свидетельствует всему миру о том, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена, и страна готова построить транспортный узел в Физули, чтобы помочь всему Южному Кавказу реинтегрироваться.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза.

"Визит также подчеркивает мощную победу Азербайджана в прошлогодней 44-дневной войне, которая является величайшей военной и дипломатической победой в истории Азербайджана и демонстрирует насколько близки Азербайджан и Турция, лозунгом которых является "две страны - одна нация". Турция ясно дала понять, что будет поддерживать Азербайджан”, - подчеркнул он.

Брайза также отметил, что открытие аэропорта в Физули будет способствовать привлечению инвестиций на освобожденные территории Азербайджана.

26 октября состоялось открытие Физулинского международного аэропорта. На церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.