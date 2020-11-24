Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями

Президент Ильхам Алиев создал Координационный штаб для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Как сообщает Report, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
В документе указывается, что штаб создается "с целью исполнения вопросов, вытекающих из положений заявления, подписанного президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом Российской Федерации, а также решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных от оккупации территориях республики".
Руководителем штаба назначен глава администрации президента Самир Нуриев.