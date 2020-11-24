Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями

Президент Ильхам Алиев создал Координационный штаб для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Президент Ильхам Алиев создал Координационный штаб для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Как сообщает Report, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

В документе указывается, что штаб создается "с целью исполнения вопросов, вытекающих из положений заявления, подписанного президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом Российской Федерации, а также решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных от оккупации территориях республики".

Руководителем штаба назначен глава администрации президента Самир Нуриев.