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Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями

Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями Президент Ильхам Алиев создал Координационный штаб для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана
Карабах
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24 ноября 2020 г. 17:47
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями

Президент Ильхам Алиев создал Координационный штаб для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Как сообщает Report, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

В документе указывается, что штаб создается "с целью исполнения вопросов, вытекающих из положений заявления, подписанного президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом Российской Федерации, а также решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных от оккупации территориях республики".

Руководителем штаба назначен глава администрации президента Самир Нуриев.

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