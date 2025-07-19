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Современная школа в Агдаме демонстрирует внимание к образованию на освобожденных территориях

Современная школа в Агдаме демонстрирует внимание к образованию на освобожденных территориях Созданная современная инфраструктура в школе №1 города Агдам является наглядным примером внимания, уделяемого развитию образования на освобожденных территориях.
Карабах
19 июля 2025 г. 10:46
Современная школа в Агдаме демонстрирует внимание к образованию на освобожденных территориях

Созданная современная инфраструктура в школе №1 города Агдам является наглядным примером внимания, уделяемого развитию образования на освобожденных территориях.

Об этом корреспонденту Report из Агдама заявил глава Карабахского регионального управления образования Сенан Менсимли.

Он отметил, что учебное заведение рассчитано на 960 учеников и построено в рамках реализации I Государственной программы "Великое возвращение".

Фундамент школы был заложен 28 мая 2021 года президентом Ильхамом Алиевым. В здании предусмотрены 43 классные комнаты, 16 административных помещений, STEAM-центр, лаборатории по физике, химии и биологии, кабинеты информатики и допризывной подготовки, библиотека и музей. Школа также оснащена актовым залом на 468 мест, двумя крытыми спортзалами, открытыми футбольной и баскетбольной площадками, а также столовой на 352 места.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 июля принял участие в церемонии открытия школы №1 города Агдам.

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Версия на английском языке ФотоModern school in Aghdam demonstrates focus on education in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam şəhər 1 nömrəli məktəbdə yaradılan şərait azad edilən ərazilərdə təhsilə verilən önəmin nümunəsidir

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