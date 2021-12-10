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Турецко-российский мониторинговый центр: Армяне нарушили режим прекращения огня 203 раза

Турецко-российский мониторинговый центр: Армяне нарушили режим прекращения огня 203 раза Совместный Турецко-российский мониторинговый центр для контроля за прекращением огня с начала своей деятельности зафиксировал 203 нарушения режима прекращения огня с армянской стороны.
Карабах
10 декабря 2021 г. 16:31
Турецко-российский мониторинговый центр: Армяне нарушили режим прекращения огня 203 раза

Совместный Турецко-российский мониторинговый центр для контроля за прекращением огня с начала своей деятельности зафиксировал 203 нарушения режима прекращения огня с армянской стороны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Сотрудник телеканала Фатих Аванос командирован в центр.

Журналист напомнил, что центр функционирует на протяжении 11 месяцев, в нем служат 60 турецких военных, 13 из которых являются операторами БПЛА.

По словам Ф.Аваноса, информация о нарушениях режима прекращения огня направляется как Азербайджану, так и Армении.

Журналист также уточнил, как фиксируются нарушения режима прекращения огня: "На самом деле, мы знаем, что этих нарушений гораздо больше. Тем не менее, повторные нарушения за один и тот же период времени фиксируются как один факт нарушения режима прекращения огня. Таким образом, зафиксировано как минимум 203 нарушения режима прекращения огня".

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Версия на английском языке Turkish-Russian Joint Monitoring Center: "Armenians violate truced 203 times"
Версия на азербайджанском языке Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzi: "Ermənilər atəşkəsi 203 dəfə pozublar"

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