Советник премьера Румынии: Минная проблема имеет очень долгосрочные последствия

Важно поддержать Азербайджан и Армению в процессе нормализации отношений и построении мер доверия.

Важно поддержать Азербайджан и Армению в процессе нормализации отношений и построении мер доверия.

Об этом Report заявил Советник премьер-министра Румынии Юлиан Чифу, принимающий участие в международной конференции мозговых центров в Шуше.

По его словам, одной из основных угроз является минная проблема. "И эта проблема не только этого региона. Она немыслима для 21 века. Это бесчеловечно, гибнут люди. Я прибыл из страны, в которой спустя даже 70 лет после войны находят мины. Эта проблема имеет очень долгосрочные последствия", - заявил Ю. Чифу.