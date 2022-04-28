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Советник премьера Румынии: Минная проблема имеет очень долгосрочные последствия

Советник премьера Румынии: Минная проблема имеет очень долгосрочные последствия Важно поддержать Азербайджан и Армению в процессе нормализации отношений и построении мер доверия.
Карабах
28 апреля 2022 г. 16:08
Советник премьера Румынии: Минная проблема имеет очень долгосрочные последствия

Важно поддержать Азербайджан и Армению в процессе нормализации отношений и построении мер доверия.

Об этом Report заявил Советник премьер-министра Румынии Юлиан Чифу, принимающий участие в международной конференции мозговых центров в Шуше.

По его словам, одной из основных угроз является минная проблема. "И эта проблема не только этого региона. Она немыслима для 21 века. Это бесчеловечно, гибнут люди. Я прибыл из страны, в которой спустя даже 70 лет после войны находят мины. Эта проблема имеет очень долгосрочные последствия", - заявил Ю. Чифу.

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