Советник Amnesty International рассказала о зверствах и вандализме армян
Советник Amnesty International рассказала о зверствах и вандализме армян Старший советник Amnesty International по кризисным ситуациям Донателла Ровера поделилась на своей странице в Twitter, фотографиями, которые являются очередным доказательством армянского вандализма
Старший советник Amnesty International по кризисным ситуациям Донателла Ровера (Donatella Rovera) рассказала о зверствах и вандализме армян.
Как сообщает Report, Д. Ровера поделилась на своей странице в Twitter, фотографиями, которые являются очередным доказательством армянского вандализма на азербайджанских землях и агрессии против народа.
Так, в одном из своих постов она опубликовала фотографии одного из кладбищ на освобожденных землях, где армянские вандалы пытались стереть с лица земли все, что касается азербайджанского народа.
"На кладбище в Кельбаджарском районе разбитые могилы азербайджанцев, захороненных здесь до армянской оккупации 1993 года. Некоторые могилы были недавно разбиты, по всей видимости, армянами, которые покинули этот район на прошлой неделе после 27 лет оккупации",- написала она.
В другой публикации Д. Ровера рассказла о маленькой Нигяр из Гянджи, которая стала жертвой армянской агресссии.
"Она была моим единственным ребенком, всем, что есть у меня", - рассказала ей мать погибшей девочки.
“She was my only child, she was all I had”, Nigar’s mum told me. Nigar was killed on the eve of her 15th birthday with 13 relatives & neighbours, including several #Children, in a massive ballistic missile strike launched by #Armenia’s forces on #Ganja, #Azerbaijan, on 17 Oct. pic.twitter.com/VP8eLgzqpr
Акты армянского вандализма в Карабахе буквально на каждом шагу.
"Обнаженные дома в Калбаджарском районе Карабаха. За 27 лет оккупации все было разграблено - в домах азербайджанцев, бежавших в 1993 году, не осталось ни двери, ни окна, ни черепицы", - пишет Д. Ровера.
Масшатбы разрушений после бомардировки армянской стороной Гянджи поразили советника Amnesty International. В одной из публикаций она написала: "Анар, Нурчин и 8 соседей были убиты во сне в своих домах в результате очередного удара баллистической ракеты, нанесенном ВС Армении 11 октября. "У Анара и Нурчина двое детей-сирот", - сказал мне отец Анара, охваченный горем.
Anar & Nurcin & 8 neighbours were killed in their sleep their homes in another ballistic missile strike by #Armenia’s forces on 11 Oct. “Anar & Nurcin have 2 #Children who now are orphans”, Anar’s father told me, overcome by grief, by his son’s destroyed home. #Ganja#Azerbaijanpic.twitter.com/Gp07AflC1h