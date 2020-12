Советник Amnesty International рассказала о зверствах и вандализме армян

Старший советник Amnesty International по кризисным ситуациям Донателла Ровера поделилась на своей странице в Twitter, фотографиями, которые являются очередным доказательством армянского вандализма

Старший советник Amnesty International по кризисным ситуациям Донателла Ровера (Donatella Rovera) рассказала о зверствах и вандализме армян.

Как сообщает Report, Д. Ровера поделилась на своей странице в Twitter, фотографиями, которые являются очередным доказательством армянского вандализма на азербайджанских землях и агрессии против народа.

Так, в одном из своих постов она опубликовала фотографии одного из кладбищ на освобожденных землях, где армянские вандалы пытались стереть с лица земли все, что касается азербайджанского народа.

"На кладбище в Кельбаджарском районе разбитые могилы азербайджанцев, захороненных здесь до армянской оккупации 1993 года. Некоторые могилы были недавно разбиты, по всей видимости, армянами, которые покинули этот район на прошлой неделе после 27 лет оккупации",- написала она.

Smashed graves in a cemetery in #Kalbajar region of #NagornoKarabakh , of Azerbaijanis who were buried here before the 1993 Armenian occupation. Some graves were freshly smashed, seemingly by Armenians who left the area last week after 27 years of occupation #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/9gNq9Lpafd — Donatella Rovera (@DRovera) December 2, 2020

В другой публикации Д. Ровера рассказла о маленькой Нигяр из Гянджи, которая стала жертвой армянской агресссии.

"Она была моим единственным ребенком, всем, что есть у меня", - рассказала ей мать погибшей девочки.

“She was my only child, she was all I had”, Nigar’s mum told me. Nigar was killed on the eve of her 15th birthday with 13 relatives & neighbours, including several #Children , in a massive ballistic missile strike launched by #Armenia ’s forces on #Ganja , #Azerbaijan , on 17 Oct. pic.twitter.com/VP8eLgzqpr — Donatella Rovera (@DRovera) December 3, 2020

Акты армянского вандализма в Карабахе буквально на каждом шагу.

"Обнаженные дома в Калбаджарском районе Карабаха. За 27 лет оккупации все было разграблено - в домах азербайджанцев, бежавших в 1993 году, не осталось ни двери, ни окна, ни черепицы", - пишет Д. Ровера.

Houses stripped bare in #Kalbajar region of #NagornoKarabakh . During 27 years of occupation all was looted - not a door, nor a window, not a single roof tile was left in the houses of the Azerbaijanis who had to flee in 1993. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/RtyPThcBfF — Donatella Rovera (@DRovera) December 2, 2020

Масшатбы разрушений после бомардировки армянской стороной Гянджи поразили советника Amnesty International. В одной из публикаций она написала: "Анар, Нурчин и 8 соседей были убиты во сне в своих домах в результате очередного удара баллистической ракеты, нанесенном ВС Армении 11 октября. "У Анара и Нурчина двое детей-сирот", - сказал мне отец Анара, охваченный горем.