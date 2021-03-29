Совет нацбезопасности Турции обсудит деятельность мониторингового центра в Агдаме

Завтра под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание Совета национальной безопасности страны.

Завтра под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание Совета национальной безопасности страны.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, ожидается, что на заседании будут обсуждены стратегические вопросы, в том числе процессы в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре, а также деятельность турецкой армии в Азербайджане, Ливии и Сирии, и борьба с терроризмом.

В повестке дня также значится деятельность Совместного российско-турецкого мониторингового центра, открытого 30 января для контроля режима прекращения огня в Карабахе.