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Совет нацбезопасности Турции обсудит деятельность мониторингового центра в Агдаме

Совет нацбезопасности Турции обсудит деятельность мониторингового центра в Агдаме Завтра под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание Совета национальной безопасности страны.
Карабах
29 марта 2021 г. 18:14
Совет нацбезопасности Турции обсудит деятельность мониторингового центра в Агдаме

Завтра под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание Совета национальной безопасности страны.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, ожидается, что на заседании будут обсуждены стратегические вопросы, в том числе процессы в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре, а также деятельность турецкой армии в Азербайджане, Ливии и Сирии, и борьба с терроризмом.

В повестке дня также значится деятельность Совместного российско-турецкого мониторингового центра, открытого 30 января для контроля режима прекращения огня в Карабахе.

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Версия на английском языке Turkey’s National Security Council to discuss activity of joint monitoring center in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurası Ağdamdakı mərkəzin fəaliyyətini müzakirə edəcək

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