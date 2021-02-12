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Сотрудники МЧС разъясняют жителям опасность посещения освобожденных земель

Сотрудники МЧС разъясняют жителям опасность посещения освобожденных земель Из-за отсутствия данных о местах и количестве мин каждый шаг представляет для жизни людей угрозу
Карабах
12 февраля 2021 г. 11:59
Сотрудники МЧС разъясняют жителям опасность посещения освобожденных земель

В Агдаме состоялась встреча между сотрудниками МЧС Азербайджана и местными жителями.

Как передает карабахское бюро Report, встреча состоялась перед районным Домом культуры.

Мероприятие, организованное на открытом воздухе, продолжилось в соответствии с условиями периода пандемии. На мероприятии была проведена просветительская работа в связи с предотвращением незаконных посещений гражданами освобожденных территорий.

Сотрудники МЧС еще раз предупредили граждан, что незаконными визитами на освобожденные территории люди ставят под угрозу свои жизнь.

"Поэтому неоднократно делалось предупреждение, чтобы граждане временно воздерживались от таких визитов. Кроме того, из-за отсутствия данных о местах и количестве установленных врагом мин каждый шаг представляет для жизни людей угрозу. Рекомендуется соблюдать данные поручения и рекомендации", - отметили сотрудники МЧС.

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