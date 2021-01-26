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Сотрудники МЧС Азербайджана и России очистили от мин 3 гектара территории

Сотрудники МЧС Азербайджана и России очистили от мин 3 гектара территории Группа пиротехников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает оп
Карабах
26 января 2021 г. 16:27
Сотрудники МЧС Азербайджана и России очистили от мин 3 гектара территории

Группа пиротехников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает операцию по разминированию освобожденных от оккупации земель.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Так, в результате совместной деятельности на сегодняшний день поисковые работы проведены на площади более 9 гектаров, 3 гектара полностью расчищены индивидуальным поиском. За это время было обнаружено и обезврежено 340 мин и 3 неразорвавшихся боеприпаса. 195 мин были противопехотными, 145 - противотанковыми.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiya FHN 3 hektar ərazini minalardan təmizlədi

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