Сотрудники Государственной службы занятости награждены медалями

Распоряжениями Президента Ильхама Алиева 4 сотрудников Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения награждены медалями за отвагу в ходе Отечественной войны

Распоряжениями Президента Ильхама Алиева 4 сотрудников Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения награждены медалями за отвагу в ходе Отечественной войны.

Как сообщили Report в министерстве, старший специалист территориального центра занятости №6 агентства Эльшан Тагиев награжден тремя медалями – "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Лачына".

Главный бухгалтер территориального центра занятости №16 Ибад Ашрафлы, специалист территориального центра занятости №21 Ильгар Топчуев и старший специалист территориального центра занятости №15 Зия Заидов награждены медалями "За освобождение Джебраила".

Следует отметить, что всего 19 сотрудников Государственного агентства занятости вступили в ряды нашей армии с первых дней 44-дневной войны и героически участвовали в боях за освобождение азербайджанских земель.