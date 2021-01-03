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Сотрудники Государственной службы занятости награждены медалями

Сотрудники Государственной службы занятости награждены медалями Распоряжениями Президента Ильхама Алиева 4 сотрудников Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения награждены медалями за отвагу в ходе Отечественной войны
Карабах
3 января 2021 г. 15:09
Сотрудники Государственной службы занятости награждены медалями

Распоряжениями Президента Ильхама Алиева 4 сотрудников Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения награждены медалями за отвагу в ходе Отечественной войны.

Как сообщили Report в министерстве, старший специалист территориального центра занятости №6 агентства Эльшан Тагиев награжден тремя медалями – "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Лачына".

Главный бухгалтер территориального центра занятости №16 Ибад Ашрафлы, специалист территориального центра занятости №21 Ильгар Топчуев и старший специалист территориального центра занятости №15 Зия Заидов награждены медалями "За освобождение Джебраила".

Следует отметить, что всего 19 сотрудников Государственного агентства занятости вступили в ряды нашей армии с первых дней 44-дневной войны и героически участвовали в боях за освобождение азербайджанских земель.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Məşğulluq Agentliyinin əməkdaşları medallarla təltif edilib

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