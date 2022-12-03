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Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди

Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и ЗАО AzerGold проехали в Ханкенди в сопровождении российских миротворцев.
Карабах
3 декабря 2022 г. 16:16
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и ЗАО AzerGold проехали в Ханкенди в сопровождении российских миротворцев.

Как передает Report со ссылкой на Caliber, это стало возможным в результате переговоров.

В штабе миротворцев будет обсуждаться вопрос организации и проведения экологического мониторинга в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцирован РМК.

Следует отметить, что любая госструктура Азербайджана может в любое время проводить в Карабахе, как и на других территориях республики, мониторинг и изучение ситуации.

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