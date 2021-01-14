Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину

По факту в Тертерской районной прокуратуре ведется расследование

13 января около 11:00 в Тертерскую районную прокуратуру поступила информация, что житель Бардинского района Оджагвердиев Алияр Хидаят оглу 1960 г.р. во время работ на освобожденных от оккупации территориях наехал на противотанковую мину и получил многочисленные телесные повреждения.

Как сообщили Report в прокуратуре Тертерского района, в ходе разбирательств было установлено, что сотрудник Ходжалинского дорожного управления №54 Алияр Оджагвердиев при выполнении работ по прокладке дороги на мосту над водоканалом, пролегающим через освобожденные села Суговушан и Талыш, наехал на управляемом им бульдозере марки LUİGONG B-160 на противотанковую мину и получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту в Тертерской районной прокуратуре ведется расследование.