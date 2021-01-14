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Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину

Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину По факту в Тертерской районной прокуратуре ведется расследование
Карабах
14 января 2021 г. 10:39
Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину
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13 января около 11:00 в Тертерскую районную прокуратуру поступила информация, что житель Бардинского района Оджагвердиев Алияр Хидаят оглу 1960 г.р. во время работ на освобожденных от оккупации территориях наехал на противотанковую мину и получил многочисленные телесные повреждения.

Как сообщили Report в прокуратуре Тертерского района, в ходе разбирательств было установлено, что сотрудник Ходжалинского дорожного управления №54 Алияр Оджагвердиев при выполнении работ по прокладке дороги на мосту над водоканалом, пролегающим через освобожденные села Суговушан и Талыш, наехал на управляемом им бульдозере марки LUİGONG B-160 на противотанковую мину и получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту в Тертерской районной прокуратуре ведется расследование.

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