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Состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и Армении

Состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и Армении 23 марта состоялся телефонный разговор между министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном
Карабах
23 марта 2021 г. 16:18
Состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и Армении
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23 марта состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и Армении Сергеем Шойгу и Вагаршаком Арутюняном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе деятельность российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана.

"Во время телефонного разговора было уделено внимание мерам безопасности, осуществляемым в регионе Сюник", - сказали в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistanın müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub

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