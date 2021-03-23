23 марта состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и Армении Сергеем Шойгу и Вагаршаком Арутюняном.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе деятельность российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана.
"Во время телефонного разговора было уделено внимание мерам безопасности, осуществляемым в регионе Сюник", - сказали в министерстве.