Состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и Армении

23 марта состоялся телефонный разговор между министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном

23 марта состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и Армении Сергеем Шойгу и Вагаршаком Арутюняном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе деятельность российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана.

"Во время телефонного разговора было уделено внимание мерам безопасности, осуществляемым в регионе Сюник", - сказали в министерстве.