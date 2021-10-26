Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Как передает Report, в заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, члены совета – министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, депутат Милли Меджлиса, глава организации "Возвращение в Карабах" депутат Турал Гянджалиев, депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, народный артист Азербайджанской Республики Алим Гасымов и председатель правления Фонда Рахман Гаджиев.

На заседании председатель правления Фонда Рахман Гаджиев представил Наблюдательному совету подробную информацию о проделанной работе, а также документы и предложения по проектам, которые планируется реализовать. Участники заседания обсудили финансовую поддержку, которая будет выделена проектам, реализуемым в Карабахе.

Наблюдательный совет, одобрил проекты, которые планируется реализовать до конца 2021 года, и работу Фонда, дал соответствующие поручения правлению.