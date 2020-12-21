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Состоялось совещание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению

Состоялось совещание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению Под председательством премьер-министра и председателя Государственной комиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, Али Асадова состоялось совещание, посвященное вопросам состояния исполнения Распоряжения Президента Азербайд
Карабах
21 декабря 2020 г. 22:14
Состоялось совещание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению

Под председательством премьер-министра и председателя Государственной комиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, Али Асадова состоялось совещание, посвященное вопросам состояния исполнения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики “О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики” от 6 ноября 2020 года.

Как сообщает Report, в совещании приняли участие члены Государственной комиссии.

На совещании была обсуждена проделанная до сих пор работа, даны соответствующие поручения по завершению в короткое время оставшихся вопросов и представлению их в срок, указанный в Распоряжении Президента.

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