О нас

Состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана

Состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана 9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии вывесок на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана в Шуше.
Карабах
9 мая 2023 г. 16:42
Состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана

9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии вывесок на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана в Шуше.

Как сообщает Report, специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о работе, которую предстоит выполнить на этих улицах.

Было отмечено, что длина улицы Моллы Панаха Вагифа составит 2 473 метра, а ширина от 10 до 15 метров в соответствии с дорожным полотном.

Протяженность улицы Панахали хана составит 864 метра, а ширина в соответствии с дорожным полотном - от 10 до 13 метров.

Было сообщено, что улицы будут реконструированы на современном уровне, будет создана вся необходимая инфраструктура.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Signs at intersection of streets of Molla Panah Vagif and Panahali Khan unveiled in Shusha
Версия на азербайджанском языке Prezident Şuşada Molla Pənah Vaqif və Pənahəli xan küçələrinin kəsişməsində lövhələrin açılışında iştirak edib

Другие новости из категории

ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено более 87 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено более 87 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов
9 мая 2023 г. 17:20
Глава организации Корни мира побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района
ФотоГлава организации "Корни мира" побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района
9 мая 2023 г. 17:12
Президент Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю
9 мая 2023 г. 17:00
В Шуше заложен фундамент нежилого здания, которое будет построено на улице Карабах 
ФотоВ Шуше заложен фундамент нежилого здания, которое будет построено на улице Карабах 
9 мая 2023 г. 16:40
Глава организации Корни мира проинформирована о минной угрозе в Физули
ФотоГлава организации "Корни мира" проинформирована о минной угрозе в Физули
9 мая 2023 г. 15:00
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Roots of Peace хочет сотрудничать с ANAMA в целях содействия операциям по разминированию в Карабахе
Roots of Peace хочет сотрудничать с ANAMA в целях содействия операциям по разминированию в Карабахе
9 мая 2023 г. 13:18
Глава Совбеза Армении: Ереван и Баку достигли прогресса в некоторых вопросах
Глава Совбеза Армении: Ереван и Баку достигли прогресса в некоторых вопросах
9 мая 2023 г. 10:51
Шуша в преддверии Международного музыкального фестиваля Харыбюльбюль
ФотоШуша в преддверии Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"
8 мая 2023 г. 19:51
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
8 мая 2023 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi