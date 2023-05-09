Состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана

9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии вывесок на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана в Шуше.
Как сообщает Report, специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о работе, которую предстоит выполнить на этих улицах.
Было отмечено, что длина улицы Моллы Панаха Вагифа составит 2 473 метра, а ширина от 10 до 15 метров в соответствии с дорожным полотном.
Протяженность улицы Панахали хана составит 864 метра, а ширина в соответствии с дорожным полотном - от 10 до 13 метров.
Было сообщено, что улицы будут реконструированы на современном уровне, будет создана вся необходимая инфраструктура.