Состоялось открытие родника в память о журналисте-шехиде Магерраме Ибрагимове

11:29 Сегодня на мушфигабадском кладбище состоялась церемония открытия родника в память о журналисте-шехиде Магерраме Ибрагимове.

Сегодня на мушфигабадском кладбище состоялась церемония открытия родника в память о журналисте-шехиде Магерраме Ибрагимове.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены семьи, друзья покойного и представители общественности.

Сначала минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Затем на могилу шехида были возложены цветы.

Выступая на церемонии открытия, брат погибшего журналиста Магеррама Ибрагимова, журналист Аскер Ибрагимов отметил, что сегодня День освобождения Кяльбаджара от оккупации: "Холодная погода напоминает о Кяльбаджаре. Сегодня мы открываем родник в память о журналисте Магерраме Ибрагимове, погибшем в Кяльбаджаре".

Напомним, что 4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли журналисты – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ).

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 июня 2021 года журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.