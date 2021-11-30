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Состоялось открытие родника в память о шехиде Отечественной войны

Состоялось открытие родника в память о шехиде Отечественной войны 13:07
Карабах
30 ноября 2021 г. 13:27
Состоялось открытие родника в память о шехиде Отечественной войны

В городе Гёйтепе Джалилабадского района состоялось открытие родника в память о шехиде Отечественной войны.

Как сообщает муганьское бюро Report, в день памяти шехида Аликрама Ханышова в городе Гёйтепе состоялось открытие родника, построенного в память о нем.

В церемонии приняли участие родственники шехида, ветераны, жители города и представители общественности.

Выступившие в церемонии поделились воспоминаниями о шехиде А.Ханышове, отметили мощь Азербайджанской армии, отвагу шехидов, солдат и офицеров.

Аликрам Ханышов родился 8 февраля 2000 года в городе Гёйтепе Джелилабадского района. В 2018-2020 годах проходил срочную военную службу в Геранбойском районе, а с апреля 2020 года - сверхсрочную. Проявил отвагу в боях за Талышскую высоту.

Распоряжением президента Ильхама Алиева Аликрам Ханышов посмертно награжден медалями "За Родину" и "Отважный боец".

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidinin adına inşa edilən bulağın açılışı olub

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