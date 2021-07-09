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Состоялось открытие родника имени шехида Отечественной войны

Состоялось открытие родника имени шехида Отечественной войны В Джалилабадском районе состоялось открытие родника имени шехида Отечественной войны, старшего лейтенанта Байрама Бабашова.
Карабах
9 июля 2021 г. 20:26
Состоялось открытие родника имени шехида Отечественной войны

В Джалилабадском районе состоялось открытие родника имени шехида Отечественной войны, старшего лейтенанта Байрама Бабашова.

По данным Муганского бюро Report, сегодня также день рождения шехида Байрама Бабашова. По этому случаю в отцовском доме шехида состоялась церемония поминовения.

В церемонии приняли участие администрация района, жители села и родственники шехида.

Старший лейтенант Бабашов Байрам Ильгар оглу родился в 1993 году в селе Гюнешли Джалилабадского района.

Герой стал шехидом в боях за Кельбаджар во время Отечественной войны.

Командир роты старший лейтенант Байрам Бабашов похоронен в родном селе. Два его брата также участвовали в Отечественной войне с первого дня.

Б.Бабашов был женат, у него остался 4-летний сын.

Он был посмертно награжден Верховным главнокомандующим медалями "За Родину", "Отважный боец" и "За освобождение Кельбаджара".

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidinin adına bulağın açılışı olub

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