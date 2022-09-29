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Состоялось открытие бюста шехида Отечественной войны

Состоялось открытие бюста шехида Отечественной войны В Джалилабадском районе Азербайджана состоялась церемония открытия бюста Героя Отечественной войны шехида Рашада Абдуллаева.
Карабах
29 сентября 2022 г. 17:49
Состоялось открытие бюста шехида Отечественной войны

В Джалилабадском районе Азербайджана состоялась церемония открытия бюста Героя Отечественной войны шехида Рашада Абдуллаева.

Как сообщает Report, бюст установлен во дворе средней школы №2 города Джалилабад, которая названа в честь шехида.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники районной исполнительной власти, правоохранительных органов, управлений и предприятий, члены семьи героя, его боевые товарищи, представители общественности.

Сначала прозвучал Государственный гимн, затем минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidinin büstünün açılışı olub

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