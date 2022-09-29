Состоялось открытие бюста шехида Отечественной войны

В Джалилабадском районе Азербайджана состоялась церемония открытия бюста Героя Отечественной войны шехида Рашада Абдуллаева.

В Джалилабадском районе Азербайджана состоялась церемония открытия бюста Героя Отечественной войны шехида Рашада Абдуллаева.

Как сообщает Report, бюст установлен во дворе средней школы №2 города Джалилабад, которая названа в честь шехида.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники районной исполнительной власти, правоохранительных органов, управлений и предприятий, члены семьи героя, его боевые товарищи, представители общественности.

Сначала прозвучал Государственный гимн, затем минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй Азербайджана.