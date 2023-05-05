Состоялось открытие 8,2-километрового участка автодороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 8,2-километрового участка автодороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут.

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 8,2-километрового участка автодороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут.

Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что вместо старой дороги протяженностью 42 километра строится новая 39,7-километровая дорога. Ширина ее проезжей части составляет 14,5 метра, а ширина земляного полотна – 21,5 метра.

Согласно поручению главы государства автодорога Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут с учетом плана развития Карабаха является четырехполосной и построена в соответствии с первой технической категорией. Завершилось строительство 6 мостов через дорогу. Вдоль дороги построены 18 автобусных остановок.

Новая автодорога проходит через территорию освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. Она свяжет около 20 населенных пунктов данных районов, включая поселок Гадрут и город Джебраил.

Отметим, что дорога строится на основании распоряжения президента Азербайджана от 29 апреля 2021 года.