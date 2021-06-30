Состоялась презентация сайта Karabakh.Center

Сегодня состоялась презентация интернет-ресурса Фонда возрождения Карабаха Karabakh.Center.

Сегодня состоялась презентация интернет-ресурса Фонда возрождения Карабаха Karabakh.Center.

Как передает Report, в церемонии презентации приняли участие председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, депутаты Милли Меджлиса и представители общественности.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о масштабе разрушений и урона "Урбицид в Карабахе".