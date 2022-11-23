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Состоялась презентация книги "Нагорно-карабахский конфликт: исторический и политический ракурс"

Состоялась презентация книги "Нагорно-карабахский конфликт: исторический и политический ракурс" В Университете ADA состоялась презентация книги "Нагорно-карабахский конфликт: исторический и политический ракурс" профессора кафедры политических наук университета Юта Хакана Явуза.
Карабах
23 ноября 2022 г. 17:50
Состоялась презентация книги Нагорно-карабахский конфликт: исторический и политический ракурс

В Университете ADA состоялась презентация книги "Нагорно-карабахский конфликт: исторический и политический ракурс" профессора кафедры политических наук университета Юта Хакана Явуза.

Как сообщает Report, книга издана при совместной поддержке Университете ADA и Центра анализа международных отношений (ЦАМО).

В ходе презентации Явуз назвал важным всестороннее освещение темы карабахского конфликта и донесения до мира правды.

"На данный момент всего издано 11 книг на тему карабахского конфликта. Девять из них написаны армянскими авторами, и только две из них можно назвать относительно объективными. Поэтому важно публиковать больше литературы на эту тему", - сказал Явуз.

По его словам, в своих книгах армянские авторы играют с историческими фактами, преподнося их в выгодном для них ключе.

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