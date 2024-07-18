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Состоялась презентация документального фильма "ANAMA"

Состоялась презентация документального фильма "ANAMA" В Баку состоялась презентация полнометражного документального фильма "ANAMA", посвященного деятельности Агентства по разминированию Азербайджанской Республики.
Карабах
18 июля 2024 г. 20:16
Состоялась презентация документального фильма ANAMA

В Баку состоялась презентация полнометражного документального фильма "ANAMA", посвященного деятельности Агентства по разминированию Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководители государственных и частных структур, руководство ANAMA, общественно-политические деятели, представители дипломатического корпуса.

Председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов отметил, что героями фильма являются саперы, которые, рискуя своей жизнью, очищают освобожденные территории от мин: "Основная сюжетная линия фильма построена на гуманитарных операциях по разминированию, проводимых ANAMA на освобожденных территориях, профессиональной и ответственной деятельности и жизни саперов".

Съемки фильма проходили в Горадизе, Агдаме, Гадруте и Гёйгёле. Оператор-постановщик - Надир Мехтиев, звукорежиссер - Орхан Агаларов, режиссер монтажа - Эльшад Рагимов, продюсер - Тофик Мусаев.

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Версия на азербайджанском языке Фото“ANAMA” sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib

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