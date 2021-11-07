Состоялась церемония закладки фундамента Шушинской районной центральной больницы

7 ноября заложен фундамент Шушинской районной центральной больницы.

7 ноября заложен фундамент Шушинской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, в церемонии закладки фундамента приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

В больнице, которая будет оснащена самым современным медицинским оборудованием, будут созданы все условия для обследования и лечения.

Здоровье населения постоянно находится в центре внимания главы государства. В связи с этим проводится широкомасштабная работа по организации и оказанию медицинских услуг на освобожденных от оккупации территориях. Шушинская районная центральная больница - один из инфраструктурных проектов, реализуемых по непосредственному указанию и под руководством Президента Ильхама Алиева для обеспечения защиты здоровья населения, которое будет проживать в этом регионе. Это также свидетельствует о том, что строительство учреждений здравоохранения в Шуше, как и на других освобожденных территориях, является приоритетным вопросом для нашего государства.