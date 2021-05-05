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Минская группа приветствовала освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих

Минская группа приветствовала освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих "Сопредседатели приветствуют освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Серана Тамразяна и призывают обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел поги
Карабах
5 мая 2021 г. 22:46
Минская группа приветствовала освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих

"Сопредседатели приветствуют освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Серана Тамразяна и призывают обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел погибших, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из США).

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Версия на азербайджанском языке Həmsədrlər Azərbaycanın erməni hərbçiləri geri qaytarmasını alqışladılar

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