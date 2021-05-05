Минская группа приветствовала освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих

"Сопредседатели приветствуют освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Серана Тамразяна и призывают обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел поги

"Сопредседатели приветствуют освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Серана Тамразяна и призывают обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел погибших, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из США).