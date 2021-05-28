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Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан соблюдать договоренности от 10 ноября

Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан соблюдать договоренности от 10 ноября Мы призываем обе стороны предпринять немедленные шаги для деэскалации ситуации между Арменией и Азербайджаном и начать переговоры о делимитации и демаркации границы мирным путем.
Карабах
28 мая 2021 г. 16:04
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан соблюдать договоренности от 10 ноября

"Мы призываем обе стороны предпринять немедленные шаги для деэскалации ситуации между Арменией и Азербайджаном и начать переговоры о делимитации и демаркации границы мирным путем".

Как сообщает Reoport, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки). Отмечается, что сопредседатели готовы содействовать этому процессу.

В заявлении говорится о том, что сопредседатели призывают стороны полностью выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с декларацией о прекращении огня от 10 ноября прошлого года.

Сопредседатели также с озабоченностью отмечают несколько недавних сообщений об инцидентах на армяно-азербайджанской границе. Применение силы или угроза силой для разрешения пограничных споров недопустимы.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycanı 10 noyabr bəyanatına əməl etməyə çağırıb
Версия на английском языке OSCE MG Co-Chairs urge Armenia, Azerbaijan to comply with November 9 ceasefire declaration

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